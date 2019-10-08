Вашингтон, 8 октября, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Прокурорская группа в США, ведущая расследование в отношении компании Facebook, может быть расширена до 40 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе проверки.

mkhmarketing Эмблема Facebook

Сообщается, что в настоящее время в проверке принимают участие прокуроры штатов Колорадо, Флорида, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо, Теннесси и округ Колумбия. При этом не исключено, что в проверке примут участие и прокуроры других штатов. Таким образом группа, проводящая проверку, может расшириться до 40 человек.

Ранее, в сентябре 2019 года американский минюст начал расследование в отношении компании Facebook. Компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, незаконном использовании персональных данных пользователей, а также в необоснованно высокой цене на рекламу в социальных сетях.