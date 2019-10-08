Биробиджан, 8 октября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Согласно распоряжению мэра Биробиджана, с 9 октября в городе начинается отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Радиатор парового отопления

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Подача тепла будет происходить поэтапно, это делается для того, чтобы не допустить отклонений гидравлических режимов, плавно ввести в работу необходимое количество насосного оборудования на Биробиджанской ТЭЦ и не перегружать теплотрассы. Первыми отопление получат объекты социального назначения. Затем тепло поступит в жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, для прохождения отопительного сезона из федерального бюджета Еврейской автономной области было выделено дополнительное финансирование в сумме 1 млрд рублей.