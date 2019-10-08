Владивосток, 8 октября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. В Дальнереченском районе Приморья Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подтверждён ещё один очаг африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Maqi Свиньи

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Вирус был обнаружен в трупах диких кабанов в районе населённого пункта Застава Княжевка. Это уже 18-й подтверждённый случай выявления вируса АЧС в Приморье. Ранее очаги были обнаружены на территории Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского, Ханкайского и Надеждинского районов, а также городов Дальнереченска и Лесозаводска.

Как сообщало ИА REGNUM, очаги африканской чумы свиней продолжают выявляться в Приморье.