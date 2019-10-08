Пекин, 8 октября, 2019, 04:21 — ИА Регнум. На некоторые районы севера и запада Китая обрушатся мощные ливни, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая, передает 7 октября агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

Южные районы Китая ощутят на себе мощные ливни и ураганы, которые начнутся 7 октября. В некоторых районах ожидаются сильнейшие проливные дожди. На некоторые районы города центрального подчинения Чунцина, Сычуаньского бассейна, а также провинции Шэньси на юге страны, обрушатся сильнейшие грозы.

В западных районах ливни продлятся до 12 октября, а суммарное количество осадков в некоторых районах провинций Шэньси, Сычуань, Хубэй и города центрального подчинения Чунцина превысят 180 мм.

Напомним, что на восточную провинцию Чжэцзян в начале октября обрушился тайфун «Митаг», принеся проливные дожди и сильный ветер.