Вашингтон, 8 октября, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сказал, что абсолютно не озабочен появлением ещё одного осведомителя из американской разведки в расследовании по поводу телефонного разговора американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского. Заявление было сделано в беседе с журналистами 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп рассказал журналистам, что нисколько не беспокоится, так как считает разговор с украинским коллегой «отличным». Он назвал всю историю с расследованием обманом со стороны представителей Демократической партии, которые хотят «выиграть проигранные выборы».

Американский президент в который раз заявил, что в разговоре никакого давления на Зеленского не оказывал.

Ранее на Капитолии разгорелся скандал вокруг разговора лидеров США и Украины по телефону. Итогом скандала стало начало процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. По утверждению демократов, Трамп пытался заставить Зеленского инициировать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, являющегося наиболее вероятным противником Трампа на будущих выборах президента США.