Вашингтон, 8 октября, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет с делегацией в Вашингтон для торговых переговоров с США 10 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Ожидается, что торговые консультации между китайской и американской делегациями пройдут 10 и 11 октября в Вашингтоне. Соединенные Штаты на переговорах будут представлять — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и глава американского минфина Стивен Мнучин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что китайскую делегацию на переговорах с США по торговому соглашению возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китайская сторона подчеркнула, что на переговорах продолжит придерживаться принципов, озвученных на предыдущих консультациях с американской делегацией.