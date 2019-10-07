Кито, 8 октября, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Число задержанных участников протестных акций в Эквадоре достигло 477 человек, сообщает агентство Reuters.

Эквадорская полиция

По словам главы МИД Эквадора, большинство протестующих было задержано за вандализм, в том числе и за нанесение ущерба машинам скорой помощи. Отмечается, что в результате уличных беспорядков оказались заблокированы дороги в стране — участники протестных акций возвели на них баррикады из камней, покрышек и дерева. Из-за этого северный въезд в столицу Кито был перекрыт полностью. Правительственные здания в столице были переведены под усиленный режим охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эквадоре уже пять дней продолжаются протестные акции против решения властей об отмене субсидий на топливо. Из-за массовых беспорядков в стране ввели режим чрезвычайного положения.