Тирасполь, 8 октября, 2019, 00:52 — ИА Регнум. В Братиславе 9 и 10 октября пройдет встреча в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОБСЕ, на встрече будут председательствовать действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак и спецпредставитель ОБСЕ Франко Фраттини.

Флаг Молдавии

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что на встрече будет обсуждаться исполнение ранее достигнутых договорённостей в рамках пакета «Берлин плюс». «Будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, которые не нашли своего решения по причине неготовности молдавской стороны, как телекоммуникации, проблема закрытия политически мотивированных уголовных дел, вопросы участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Будем обсуждать также вопросы, связанные с апостилированием дипломов, поскольку этот механизм не в полной мере работает и не во всех государствах. Требуются определенные усилия со стороны Кишинева», — сообщил дипломат.

«Будем обсуждать проблематику давнего запрета на импорт топлива, ГСМ по северному участку железной дороги, а также перспективу полноценного использования моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй «, — отметил Игнатьев. Он также выделил тему закрытия молдавскими банками счетов некоторых приднестровских предприятий и ожидающееся усиление таможенно-пограничной блокады.

Приднестровская сторона также намерена заявить о недопустимости дискриминационных действий в отношении приднестровцев, находящихся на территории Молдавии. «Все участники переговорного процесса говорят, что мы работаем в рамках социально-гуманитарной повестки. Никаких других вопросов, которые не имеют отношения к формату «5+2», обсуждаться не будет. Надеемся, что молдавская сторона также будет выполнять данные договоренности. Также рассчитываем, что нам удастся согласовать дату следующего заседания в формате «5+2», которое мы ожидаем в начале следующего года», — заключил министр.

Президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что на практике многие достигнутые договоренности молдавской стороной не исполнены. «Я считаю необходимым предложить нашим партнерам, посредникам, наблюдателям, молдавской стороне определиться со сроками исполнения по таким важным вопросам, как телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел и так далее. Это вопросы, которые перетекают из одного протокола в другой. Если есть договоренность, то должен быть четко определен срок реального исполнения», — заявил глава государства.