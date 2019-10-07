Казань, 8 октября, 2019, 00:40 — ИА Регнум. В настоящее время проект строительства мусоросжигательного завода в зеленодольском Осиново проходит необходимые экспертизы. Процедура непростая, поскольку опыт ее прохождения есть только у Московской области, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии Алексей Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, для реализации проекта планируется заключить соглашение ГЧП (государственно-частного партнерства) с компанией «РТ-Инвест» (входит в Ростех), которое сейчас прорабатывается.

«Эти обязательства будут за республикой. Цена вопроса — около 450 млн рублей, пока на стадии разработки проектов вот такая сумма. Это проект и строительство инфраструктуры», — цитирует замминистра «Татар-информ».

После прохождения всех экспертиз можно будет говорить о получении разрешения на строительство. Срок реализации проекта остается прежним — до 2022 года. Сумма инвестиций не изменилась. Компания планирует вложить в проект 28 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу же стройка, изначально заявленная в Казани, а позднее в Осиново Зеленодольского района, вызвала протест жителей. Они против подобного соседства, ссылаются на риски для здоровья и окружающей среды. Помимо написания открытых писем, пикетов и митингов, активисты обращались в суд. 23 апреля 2019 года группа активистов подала ходатайство в Центризбирком республики о проведении референдума по «мусорным» объектам в регионе.

В Верховном суде России активисты добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжаловали решение. Также по инициативе актива было организовано проведение независимой экологической экспертизы, но проводить её пришлось на основании открытых данных, так как инвестор не предоставил проектную документацию. Результат экспертизы гласил, что в имеющемся виде проект «не может быть разрешён», а проектную документацию у инвестора позднее истребовали через суд.

В середине июня стало известно, что инвестор начнёт строительство уже в июле 2019 года, но схема финансирования до конца не согласована. Также в июне Росприроднадзор согласовал строительство МСЗ в Осиново.

Жители Зеленодольского района Татарии в преддверии «прямой линии» Владимира Путина записали видеообращение, в котором просят отменить строительство мусоросжигательного завода.

А в июле депутаты Госсовета Татарии отклонили предложение о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода.