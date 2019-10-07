Вашингтон, 8 октября, 2019, 00:36 — ИА Регнум. На севере Сирии, где Турция начала военную операцию, в настоящее время находятся около 70 тысяч пленных террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

«Там около 60−70 тысяч боевиков с семьями, включая жен боевиков, ранее убитых в боях», — заявил он.

Трамп отметил, что большинство этих террористов — граждане европейских государств, в том числе Германии и Франции, которых правительства этих стран отказываются принимать назад. По мнению американского президента, ныне ответственность за них несут Турция, Иран, Россия и Ирак.

Также американский лидер предостерег президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от нанесения ударов по позициям солдат вооруженных сил США, которые до сих пор находятся в этом районе. По словам Трампа, их число не превышает 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стали появляться первые сообщение об авиаударах ВВС Турции по курдским базам в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Также сирийский телеканал Ikhbariya сообщил об авиаударе Турции по силам «Сирийских демократических сил» в деревне Телль-Тавиль у города Маликия.