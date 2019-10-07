Набережные Челны, Татарстан, 8 октября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. В отношении 32-летней жительницы Татарии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более малолетних»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственно управлении СКР по республике.

Преступление

По данным ведомства, женщина поругалась с мужем на почве ревности, после чего мужчина ушел из дома. Подозреваемая же вооружилась и нанесла своим шестилетнему и двухлетнему сыновьям множественные ранения грудной клетки, также она нанесла ранения себе. В результате младший мальчик скончался на месте, старший сын вместе с матерью госпитализированы.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По словам детского омбудсмена Татарии Гузель Удачиной, эта семья из Набережных Челнов не считается неблагополучной. В зону внимания социальных служб никогда не попадала, сообщает ТАСС. При этом Удачина отметила, что дети часто становятся заложниками конфликтов между родителями, но эта ситуация «просто не укладывается в голове».