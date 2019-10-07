Нижний Новгород, 8 октября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Шесть регионов Приволжского федерального округа по итогам января-сентября 2019 года попали в число субъектов РФ, где средняя стоимость полисов ОСАГО снизилась более чем на 8%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

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Так, максимальное снижение цены полиса в Поволжье наблюдается в Пермском крае — на 11, 11,39% или на 665 рублей. В Саратовской области средняя стоимость полиса упала на 9,44% или на 440 рублей, в Удмуртии — на 8,98% или на 420 рублей, в Пензенской области — на 8,83% или на 378 рублей, в Татарии — на 8,45% или на 548 рублей, в Оренбургской области — на 8,06% или на 393 рубля.

Еще два региона попали в число территорий, где стоимость ОСАГО снизилась более чем на 5%. Так. в Нижегородской области снижение цены полиса составило 5,44% или 328 рублей, в Самарской области — 5,07% или 279 рублей.

Остальные регионы Поволжья попали в число субъектов, где средняя цена полисов снизилась незначительно.

Всего в России цена полиса сократилась в 77 регионах за указанный период. Максимальное снижение средней премии по ОСАГО зафиксировано в Магаданской области — на 28,3% или на 1080 рублей. При этом в 9 регионах стоимость полиса выросла, наиболее значительно в Тыве — на 9,94% или 262 рубля.

В среднем по России стоимость полиса ОСАГО за девять месяцев снизилась на 5,31%. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по России на 3,82%.

ИА REGNUM напоминает, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что стоимость ОСАГО для аккуратных водителей может снизится в три-четыре раза после реформы расчета тарифов. Однако это снижение будет касаться только тех водителей, которые соблюдают ПДД.