Киев, 8 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совершит в октябре официальный визит в Латвию, сообщил 7 октября глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич после переговоров с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

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По словам Ринкевича, Латвия хотела бы развивать торговлю с Украиной и будет участвовать в инвестиционном форуме в Мариуполе.

«Я считаю, что это будет хорошая возможность для двух новых президентов обсудить немало вопросов», — цитирует главу МИД Латвии украинское издание «Европейская правда».

Напомним, ранее на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии в Киеве министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко похвастался, что после разговора украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина оказалась фактором предвыборной борьбы в США.