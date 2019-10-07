Бангор, США, 8 октября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора в американском штате Мэн из-за проблем с герметизацией салона. Об этом 7 октября сообщает телекомпания CNN.

Alan Wilson Самолёт авиакомпании United Airlines

Авиалайнер выполнял перелёт из города Сан-Франциско в американском штате Калифорния в Амстердам (Нидерланды). Во время полёта в салоне изменился показатель давления и произошёл выброс кислородных масок. Экипаж принял решение запросить экстренную посадку.

На борту самолёта находилось 13 членов экипажа и 197 пассажиров. Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Бангора. Информации о пострадавших не поступало.

Представители авиакомпании пояснили журналистам, что все пассажиры будут размещены на ночлег в Бангоре. Утром 8 октября все пассажиры будут доставлены в аэропорт Либерти в штате Нью-Джерси, откуда они вылетят в Амстердам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о внеплановой посадке в аэропорту Воронежа самолёта, следовавшего рейсом из Сочи в аэропорт Внуково из-за смерти пассажира на борту.