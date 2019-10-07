Кишинёв, 7 октября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Делегация Молдавии не поддержала внесение в доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы был о функционировании демократических институтов в Молдавии пункта с призывом к молдавскому парламенту незамедлительно рассмотреть «гагаузский пакет» законодательных инициатив, внесенный в парламент еще в 2017 году по итогам работы депутатов Молдавии и Гагаузии. Как сообщила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, поправку предложила делегация Турции в ПАСЕ, передает ИА REGNUM.

Guttorm Flatabø Гагаузия

Из молдавской делегации против проголосовали Дойна Герман (PAS), Инга Григориу (платформа DA) и Андриан Канду (ДПМ). «Особенное недоумение вызвала позиция Андриана Канду, поскольку именно он стоял у истоков создания рабочей группы и ранее неоднократно высказывался о необходимости принятия «гагаузского пакета» законодательных инициатив. Итоги голосования показали, что политический класс нашей страны не готов к конструктивному диалогу с Гагаузией и продолжает рассматривать регион сквозь призму потенциальных угроз, а не возможностей», — заявила Влах.

Она вместе с тем считает положительным тот факт, что вопрос функционирования Гагаузской автономии вернулся в повестку дня ПАСЕ. «Власти автономии будут и дальше привлекать внимание международного сообщества к систематическому нарушению особого правового статуса Гагаузии», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что положения молдавского закона от 1994 года об автономном статусе Гагаузии, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями.

В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня обычного молдавского района.