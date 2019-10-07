Нью-Йорк, США, 7 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть будут расти из-за нестабильности на Ближнем Востоке, 7 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас очень нервная ситуация на Ближнем Востоке, особенно в Ираке. У цен на нефть нет другого выбора, кроме как расти» , — уверен представитель Again Capital LLC Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября нефть Brent поднялась в цене почти до $60 за баррель. Тем не менее, «мировой эталон» завершил торги на отметке чуть выше $58 за баррель.

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