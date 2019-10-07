Анкара, 7 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Действия вооружённых сил Турции в северо-восточных районах Сирии являются временной мерой, заявил 7 октября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

Пресс-служба утверждает, что при этом Чавушоглу подчеркнул уважение Анкары к территориальной целостности Сирии.

Отмечено, что глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран не одобряет военную операцию и является сторонником территориальной целостности Сирии и установление там стабильности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 октября ливанские и сирийские СМИ сообщили о ряде авиаударов ВВС Турции по курдским объектам в Сирии.