Нью-Йорк, США, 7 октября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги в минусе, день на Уолл-стрит прошел в «красной зоне», 7 октября передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

К концу торгов индекс Dow Jones снизился на 96,65 пункта (0,36%), до 26 477,07 пункта, индекс S&P 500 снизился на 13,38 пункта (0,45%), до 2938,63 пункта, индекс Nasdaq снизился на 26,18 пункта (0,33%), до 7956,29 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги начала октября на Уолл-стрит стали худшими за многие недели, однако к концу прошлой недели индексы фондового рынка США смогли восстановить позиции.

Читайте также: Уолл-стрит не верит в сделку с Китаем