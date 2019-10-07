Вашингтон, 7 октября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. США введут санкции против Турции в случае «вторжения в Сирию» и нападения на курдские формирования, заявил 7 октября американский сенатор Линдси Грэм на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, Грэм пообещал поставить вопрос о членстве Турции в НАТО.

«Мы введём санкции против Турции и потребуем приостановить её членство в НАТО в случае нападения на курдские формирования и вторжения в Сирию», — написал Линдси Грэм.

Напомним, представители курдов уже обвинили США в неисполнении договорённостей и обратились к России и правительству Сирии за защитой от турецкой военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 октября ливанские и сирийские СМИ заявили, что ВВС Турции начали наносить удары по объектам курдов на севере Сирии.