Пермь, 7 октября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. В четвертый день Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ» было показано три спектакля, об этом 8 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Сас Спектакль «Чичиков Балаганъ»

«Театр 18+» из Ростова-на-Дону приехал на фестиваль со спектаклем «Хроники Макбета. Короли подъезда», Глазовский драматический театр показал театральную фантазию «Чичиков Балаганъ» по мотивам «Мертвых душ» Николая Гоголя, а молодежная студия-театр «Доминанта» из города Губахи продемонстрировала свою экспериментальную постановку «Черный монах» по одноименному произведению Антона Чехова.

Фестиваль вышел на свою финишную прямую — зрителям и жюри конкурса осталось оценить последний спектакль «Пьяные», созданный труппой Пермского академического «Театра-Театра».

В последний день фестиваля будут подведены итоги мероприятия, вручены награды победителям, а в завершении дня состоится вечеринка, на которую приглашаются все желающие.