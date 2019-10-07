Цхинвал, 7 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. В Южной Осетии началась вакцинация против гриппа. Об этом 6 октября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Defense.gov Вакцина

В министерстве здравоохранения республики отметили, что в данный момент вакцинация проводится на базе поликлиники республиканского многопрофильного кластера и районных больниц. На этой неделе будут проводиться и выездные формы проведения вакцинации.

Жители столицы республики активно включились в процесс. Порой у входа в прививочный кабинет поликлиники образуются очереди.