Висбаден, Германия, 7 октября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Легковые автомобили протаранил водитель грузовика на светофоре в западной части Германии в федеральной земле Гессен. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба полицейского управления Западного Гессена.

Грузовик

Авария произошла в городе Лимбург-ан-дер-Лан, возле железнодорожного вокзала. Водитель на скорости стал таранить легковые автомобили, стоявшие на светофоре. Всего было повреждено восемь автомобилей.

В результате ДТП пострадали как минимум десять человек. Некоторые пострадавшие были заблокированы в автомобилях. один человек получил тяжёлые травмы.

В настоящее время водитель грузовика задержан. Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой воздержаться от спекуляций на теме данного происшествия и возможных мотивах поступка водителя грузовика. Правоохранители настоятельно советовали дождаться подробностей от представителей официальных властей.

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