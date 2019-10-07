Париж, 7 октября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. «Зеленые радикалы» в Париже заблокировали район вокруг площади Шатле в центре Парижа, разбили палатки и намерены «удерживать территорию» не менее суток, 7 октября передает агентство Associated Press.

Nathan Keirn Протест

«Мы все выступаем против системы, которая разрушает планету и человечество… Мы не хотим реформ, мы хотим революции!» — заявила журналистам 28-летняя участница протеста Пьеррик Джелби.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в разных городах мира экоактивисты из группировки XR блокировали дороги, вступали в стычки с полицией и устраивали акции вандализма.

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