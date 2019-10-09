Москва, 9 октября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Медаль «Участнику маневров войск (сил) «Восток-2018» была учреждена 9 октября 2018 года приказом министра обороны Российской Федерации № 560.

Медаль «Участнику маневров войск (сил) Восток — 2018»

Памятная награда учреждена в честь крупномасштабных военных учений ВС РФ «Восток-2018», в которых также принимали участие военные контингенты армий Китая и Монголии.

По информации Минобороны РФ, в этих учениях было задействовано порядка 300 тыс. российских военнослужащих.

Военные учения «Восток-2018» проводились в сентябре 2018 года. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, по своей масштабности они не имели аналогов в России, а в СССР манёвры такого размаха не проводились с 1981 года.

В различных эпизодах учений были задействованы свыше тысячи самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, порядка 80 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, до 36 тыс. танков и других единиц бронированной и военной техники.