Лондон, 7 октября, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть торгуются вблизи стартовых отметок к завершению торгов понедельника, 7 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent находятся в плюсе на 15 центов (0,26%), на отметке $58,52 за баррель. Ноябрьские фьючерсы WTI в плюсе на 16 центов (0,30%), на уровне $52,97 за баррель.

При этом ранее в ходе торгов «мировой эталон» Brent добрался до отметки $59,67 за баррель, марка WTI поднялась до $54,05 за баррель.

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