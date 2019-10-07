Москва, 7 октября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Утечка воды произошла из-за сбитого пожарного гидранта в центре Москвы. Об этом 7 октября сообщила в пресс-службе «Мосводоканала».

Цитата страницы instagram.com/doltaxi Фонтан воды над проезжей частью

Сообщение о многометровом столбе воды, возникшем над проезжей частью на улице 1-й Брестской поступило в 20:22. Прибывшая на место ЧП ремонтная бригада обнаружило, что было повреждено ограждение и стендер пожарного гидранта, который был установлен на время ремонтных работ в водопроводной сети.

Утечка была оперативно ликвидирована в 20:55. Отключение водоснабжения в расположенных поблизости зданиях не производилось. Потребители получали воду по специально организованной временной схеме.

Причины и обстоятельства повреждения пожарного гидранта устанавливаются.

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