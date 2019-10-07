В Лондоне арестованы 135 участников экологического протеста
Лондон, 7 октября, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Полиция Лондона сообщила об аресте 135 участников акции протеста движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания», XR), 7 октября передает агентство Associated Press.
Alexander Savin
Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»)
В Лондоне радикальные экоактивисты попытались заблокировать набережную королевы Виктории, в непосредственной близости от министерства обороны Великобритании.
7 октября акции протеста «зеленых радикалов» из XR прошли в 60 городах мира. В протестах приняли участие тысячи активистов организации, основанной в Великобритании в 2018 году.
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