Северодвинск, Архангельская область, 7 октября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Вопрос о резком повышении зарплаты мэру Северодвинска, спикеру и вице-спикеру горсовета сняли с повестки заседания парламентского комитета по бюджетной политике.

Severodvinsk.info Игорь Скубенко

Как сообщает ИА «БеломорКанал», обсуждение темы отложили под предлогом необходимости получения дополнительной информации. До принятия решения о повышении зарплат депутаты намерены проследить динамику роста заработной платы муниципальных служащих, а также получить комментарий прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Северодвинска Игорь Скубенко и спикер горсовета Михаил Старожилов внесли в депутатский корпус законопроект о повышении зарплат муниципальным служащим. Документ предполагает увеличение окладов мэра, спикера и вице-спикера на 28%, остальным чиновникам — в среднем на 4,3%.

Ранее:

Мэр Северодвинска решил повысить себе зарплату на 28%