Москва, 7 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года всех русскоязычных школ на украинский язык. Соответствующее заявление распространила сегодня, 7 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

На Смоленской площади отметили, что государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не сможет быть прочным и стабильным.

«История учит, что такие действия к добру не приводят», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД РФ напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы выдвинула критические замечания в отношении закона «Об образовании», который был принят на Украине. Несмотря на эти замечания, Киев все равно продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны.