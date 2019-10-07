Нижний Новгород, 7 октября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершается подготовка площадки ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) «Мещерский», который примет первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Скейтбординг

На участие в чемпионате подали заявки более 100 лучших спортсменов континента. Россию на чемпионате представят 6 спортсменов, в числе которых нижегородец Яков Кан.

Зрители смогут посетить соревнования 10−12 октября. Посещение будет бесплатным, однако гостей чемпионата просят зарегистрироваться на официальном портале состязаний.

Как сообщало ИА REGNUM чемпионат Европы по скейтбордингу, который состоится в Нижнем Новгороде, станет первым в истории. Он станет квалификационным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Победители определятся по сумме баллов, которые они наберут в финале чемпионата. Ожидается участие спортсменов более чем их 30 стран: Германии, Франции, Финляндии, Италии, стран Прибалтики и мировой колыбели уличного скейтбординга — Испании.

Соревнования будут проходить в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава».