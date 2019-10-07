Тбилиси, 7 октября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. В докладе аналитического центра RAND Corporation предусматривается оказание помощи Грузии в рамках сдерживания России на Черном море. Об этом 7 октября сообщает «Первый канал» Грузинского телевидения.

ИА REGNUM А пути к миру лежит Россия

В документе указывается, что Россия усилила свои рычаги в регионе с целью сделать соседей беззащитными перед политико-экономическим и вредительским влиянием Москвы. Согласно докладу, Запад должен ответить на это развертыванием современных систем противовоздушной и береговой обороны в Болгарии и Румынии, расширением учений НАТО и оказанием помощи Украине и Грузии с целью развития их оборонного потенциала.