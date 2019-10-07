Нью-Йорк, США, 7 октября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Экологические активисты залили искусственной кровью знаменитую статую быка на Уолл-стрит, 7 октября передает агентство Associated Press.

TreptowerAlex Статуя быка на Уолл-стрит

«Это кровь мира, — заявил организатор акции в Нью-Йорке Джастин Беккер. — Много крови было пролито… из-за токсичной системы, в которой мы живем» .

Протест «зеленых радикалов» в Нью-Йорке проходил в рамках всемирной акции движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). Протесты прошли в 60 городах мира и сопровождались перекрытием дорог и столкновениями с полицией.

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