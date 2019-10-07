Вашингтон, 7 октября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. США не поддерживают намерение Турции провести военную операцию в северных районах Сирии, сообщил 7 октября журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

По его словам, такое развитие событий может привести к дестабилизации всего региона.

«Министерство обороны, а также президент, предупредили Турцию, что мы не поддерживаем турецкую операцию на севере Сирии», — сказал Джонатан Хоффман.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами по коалиции мы будем разъяснять Турции возможные последствия таких действий как для для самой Турции, так и для всего региона», — пояснил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября представители руководства сирийских курдов попросили Россию и Дамаск защитить их от военной операции Турции, пояснив, что США нарушили все свои обещания и оставили их без своей защиты.

Стоит отметить, что в тот же день Сергей Шойгу и глава Пентагона провели телефонный разговор, содержание которого не раскрывается.