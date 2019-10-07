Киев, 7 октября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы военного ведомства Украины Игорь Павловский получил обвинительный акт о своём участии в крупном хищении при закупке топлива, собщает 7 октября информагентство «Украинские новости» со ссылкой на анонимный источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

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По утверждению источника, в ближайшее время дело о хищениях в Минобороны Украины отправится в Антикоррупционный суд.

Отмечено, что ранее Павловский подозревался в причастности к хищению 149 млн гривен ($6,06 млн), но позднее подозрение было изменено на причастность к хищению 58 млн гривен в ходе закупок топлива для ВСУ.