Тюмень, 8 октября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Тюменскую область за летний сезон посетили около одного миллиона туристов. Средний чек двухдневного пребывания российского туриста в регионе составляет условно 7,5 тыс. рублей, сообщил изданию «Тюменская область сегодня» директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Oleg Marenin Вознесенско-Георгиевская церковь, Тюмень

Для максимальной прозрачности турпотока детально прорабатывается портрет туриста. Для этого в 2020 году планируется внедрить электронную систему «Биг-дата».

"Благодаря масштабному цифровому анализу мы увидим реальные передвижения туристов и их реальные траты. Тогда и поймем, где у нас самые посещаемые места, что пользуется спросом, а на что спрос упал», — пояснил Андрей Пантелеев.

По данным департамента, туристов в Тюменскую область привлекает историко-культурная и лечебно-оздоровительная составляющая, а также события, охота и рыбалка.