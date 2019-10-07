Амстердам, 7 октября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Более 90 сторонников международного экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») были задержаны полицией в ходе акций протеста в центре Амстердама. Об этом 7 октября сообщается в Twitter правоохранительных органов города.

Арест

Полиция заявила о задержании в районе Государственного музея Нидерландов более 90 участников акции протеста. Демонстранты блокировали одну из главных улиц города.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, правоохранители пытаются разблокировать улицу, увозя участников протестной акции на окраину города на автобусах.

Муниципалитет города призывает экоактивистов разойтись, так как их акция не была согласована с городскими властями, а следовательно, является незаконной. Администрация города ранее предлагала участникам акции собраться в парковой зоне, прилегающей к зданию музея, но экоактивисты не пошли на компромисс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, об акциях экоактивистов, которые прошли в Париже, Берлине, Лондоне и в крупных городах Канады. Целью протестных акций, как утверждают сами экоактивисты, является пробуждение у граждан экологической чувствительности и привлечение внимания правительства для принятия мер в борьбе с глобальным потеплением.