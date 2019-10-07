Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона
Москва, 7 октября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ответил на телефонный звонок главы Пентагона Марка Эспера, сообщает 7 октября пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что телефонные переговоры были инициированы американской стороной.
«Седьмого октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», — указано в сообщении.
Содержание разговора не раскрывается.
Стоит отметить, что телефонный разговор произошёл на фоне событий в Ираке и Сирии, напрямую связанных с курдскими формированиями обеих стран.
Ранее курды заявили о нарушении обещаний американской стороной и попросили у Москвы и Дамаска защиты от турецких военных.
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