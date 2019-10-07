Москва, 7 октября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ответил на телефонный звонок главы Пентагона Марка Эспера, сообщает 7 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефонный звонок

Уточняется, что телефонные переговоры были инициированы американской стороной.

«Седьмого октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», — указано в сообщении.

Содержание разговора не раскрывается.

Стоит отметить, что телефонный разговор произошёл на фоне событий в Ираке и Сирии, напрямую связанных с курдскими формированиями обеих стран.

Ранее курды заявили о нарушении обещаний американской стороной и попросили у Москвы и Дамаска защиты от турецких военных.

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