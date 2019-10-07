Москва, 7 октября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви принял в юрисдикцию Московского патриархата Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции («Русский экзархат»). Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

Напомним, что ещё 14 сентября Священный синод Русской православной церкви в ответ на обращение архиепископа Иоанна постановил принять в свою юрисдикцию «Русский экзархат» Западной Европы, который находился в юрисдикции Константинопольского патриархата.

Решение о переходе под юрисдикцию Русской православной церкви западноевропейские приходы русской традиции приняли ещё в ноябре 2018 года. Дело в том, что Константинопольский патриархат решил тогда упразднить «Русский экзархат» и отменить действие патриархального томоса 1999 года.

Сегодня Синод РПЦ подтвердил принятие в юрисдикцию Московского патриархата Архиепископии приходов русской традиции с центром в Париже.

Напомним, что «Русский экзархат» был создан в 1931 году, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы. Это были приходы, в которых в основном состояли русские эмигранты, покинувшие Россию после Революции и Гражданской войны.

Отмечается, что «Русский экзархат» будет обладать финансовой автономией в составе РПЦ. Также будут сохранены традиции богослужения и пастырской деятельности, а также календарная традиция.

Ожидается, что документы о воссоединении будут подписаны 3 ноября.