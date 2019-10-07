Ижевск, 7 октября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Президент России Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов

«Служение Отечеству — это особое счастье и честь» ©. Владимир Владимирович, с Днем Рождения!» — написал Бречалов.

Жители Удмуртии также присоединились к поздравлениям руководителя республики.

«И у меня сегодня день рождения! Приятно знать, что и глава государства сегодня именинник. Сложно возглавлять страну, нести ответственность за весь народ. Здоровья и счастья Владимиру Владимировичу!!! Многие и благая лета!» — пишет Светлана.

Ее поддержала Лариса:

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Долгих лет жизни! Счастья, а самое главное, здоровья вам!».

«Понимаю, что сам Владимир Владимирович это всё не читает и прошу его секретарей, примите поздравления для Владимира Владимировича. Успехов ему и здоровья», — пожелал Сергей.

Некоторые пользователи сообщили, что сегодня отмечают годовщину свадьбы.

Одна из пользователей рассказала, что работает учительницей в школе.

«Обычное утро, обычный рабочий день, уроки… Мой первый вопрос, на который должны были ответить дети: «Чем знаменателен сегодняшний день?» — спросила она у своего класса. Дети не знали, что сегодня день рождения президента.

«Естественно, все уроки сегодня были связаны с этой темой», — пишет Ирина. По ее словам, позднее школьники младших классов напишут сочинения на тему: «Легко ли быть президентом» или «Если бы я был президентом».

ИА REGNUM напоминает, 7 октября 2019 года президент России Владимир Путин отмечает 67-й день рождения. Главу государства поздравляют и официальные лица, и обычные люди, которые пишут пожелания в социальных сетях.