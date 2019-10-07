Астрахань, 7 октября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Астраханской области вечером 4 октября и в выходные 5 и 6 октября поймали 47 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Астраханской области.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарли Чаплин. 1931. США Пьяный за рулем

Всего полицейские задержали 27 нетрезвых водителей. Ещё 18 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на срок до двух лет и штрафы. Двое водителей попались на управлении транспортом в нетрезвом виде уже второй раз — в отношении них возбуждены уголовные дела.

За это же время в регионе было выявлено более 3,1 тыс. нарушений Правил дорожного движения.