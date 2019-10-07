Дамаск, 7 октября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Россия и Дамаск должны принять меры для защиты территорий, контролируемых силами сирийских курдов, от военной операции Турции, заявил 7 октября агентству РИА Новости представитель Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд.

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

По его словам, вторжение турецких войск на север Сирии противоречит интересам России.

Кроме того, сирийские курды заявили о готовности к диалогу с Дамаском.

Напомним, ранее сирийские курдские формирования, также известные как «Сирийские демократические силы» (SDF), сообщили о том, что военные США нарушили свои обещания и открыли турецким военным все возможности для вторжения на курдские территории Сирии.

«Также вторжение Турции будет угрожать целостности Сирии, так как Турция занимает многие регионы Сирии, такие как Африн, Идлиб, Джараблус и Эль-Баб», — заявил Джакурд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган заявил о твердом решении провести операцию на севере Сирии для очистки приграничных с Турцией районов Сирии от сил отрядов сирийских курдов, которые ранее пользовались поддержкой США.