Москва, 7 октября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует действовать более решительно, иначе республику ждёт окончательный распад. Об этом 7 октября заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Власть не может быть смешной. Он смешным был, когда вёл свою передачу. Но если власть смешная, её моментально сметут. Он легитимно получил власть. Ему надо действовать, он должен сказать: «шутки кончились», национальную гвардию взял, разоружил боевиков», — сказал Калашников.

В противном случае у Зеленского останется только вариант отказаться от попыток стабилизировать ситуацию в Донбассе. Решение относительно одного из двух сценариев: жёсткого, но необходимого, или мягкого, но бесперспективного, нужно принять в ближайшее время, считает парламентарий.

«Думаю, Зеленский сегодня ночью примет решение их арестовать или разоружить. Если он не примет это решение, государство начнёт рассыпаться», — сказал Калашников.