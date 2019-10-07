Москва, 7 октября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Грузовые поезда пойдут через Крымский мост на полгода позже пассажирских, сообщает 7 октября пресс-служба Минтранса России.

ИА REGNUM Крымский мост

В частности, если пассажирское сообщение с Крымским полуостровом должно начаться не позднее декабря 2019 года, то грузовые составы начнут отправлять по мосту в июне 2020 года.

Причиной такого решения является обнаружение уникального памятника археологии — античной усадьбы — в районе подходов к Крымскому мосту. Уникальный объект был обнаружен в ходе подготовки территории к строительным работам.

Для сохранения этой находки придётся перенести на другое место часть запланированной инфраструктуры грузового железнодорожного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-километровый Крымский мост, связывающий полуостров с Краснодарским краем, стал самым длинным мостом в России.

Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года.