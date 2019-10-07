Москва, 7 октября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Проверку начала полиция по факту избиения покупателей продавцами в одном из магазинов торговой сети «Дикси» в Москве. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Мвд.рф Полиция

Видео инцидента было опубликовано в сети интернет 7 октября. Конфликт в магазине, находящемся на улице Молостовых в Москве, начался после того, как сотрудники магазина заподозрили покупателя в краже продуктов. После словесной перепалки сотрудники затолкали мужчину и девушку, якобы пришедшую с ним, в служебное помещение.

На место происшествия были вызваны правоохранители, которые доставили задержанных в отделение полиции. По словам задержанных, сотрудники магазина применили к ним физическую силу.

В настоящее время проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение. В ходе проверки будет установлена правомерность действий каждой из сторон конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте, перешедшем в массовую драку, на рынке в Новосибирске. В результате инцидента пострадал один человек.