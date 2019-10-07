Москва, 7 октября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Политика ПАСЕ базируется на двойных стандартах, там пытаются остановить развитие России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В ПАСЕ сегодняшнего дня не просто очень много политики, хотя, наверное, без политики не обойдёшься, но политики, которая направлена не на объективность, а как раз базируется на двойных стандартах, где пытаются остановить развитие нашей страны, цепляются за другие страны, которые проявляют больший суверенитет в выработке решений или имеют собственную позицию», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия-24».

Он обратил внимание на то, что такую повестку продуцируют страны-сателлиты США — Прибалтика, Польша, Украина, Грузия.

«Если бы они думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли на такие шаги», — указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Страсбурге состоялась осенняя сессия ПАСЕ. Главными темами стали защита жертв терроризма и информаторов, доклады о климатических беженцах и трудовой миграции. Одним из ключевых моментов было выступление президента Франции Эммануэля Макрона.