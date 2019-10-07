Москва, 8 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о выплате негосударственных пенсий, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет. То есть, по нынешним меркам, досрочно.

Кроме того, предлагается закрепить, что пенсионными договорами может быть установлен повышенный возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного федеральным законом «О страховых пенсиях», по достижении которого участники приобретают право на страховую пенсию по старости — то есть до 60 для женщин и 65 для мужчин.

Когда получить

Комитет Госдумы по финрынку отмечает, что негосударственная пенсия назначается негосударственным пенсионным фондом (НПФ) участнику на основании заявления, поданного в любое время с момента наступления пенсионных оснований, предусмотренных пенсионным договором. Однако, указал комитет, неясно, с какого момента будет осуществляться выплата негосударственной пенсии участнику — с момента подачи им заявления или с момента наступления пенсионных оснований.

Правительство РФ в целом поддерживает законопроект, внесенный в Госдуму депутатами комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»). Однако в заключении за подписью вице-премьера Константина Чуйченко отмечается, что «в целях обеспечения прав участников следует предусмотреть обязанность фонда осуществлять выплату негосударственной пенсии с даты наступления пенсионных оснований вне зависимости от даты подачи участником заявления».

Другая пенсия

Вместе с тем Госдума в 2019—2020 гг. намерена принять решение о создании нормативной базы для развития негосударственной пенсии. Новации предполагается нацелить на то, чтобы мотивировать граждан копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Прежде всего, речь идет о налоговом стимулировании граждан.