Тбилиси, 7 октября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Одним из главных вопросов, на которых заострил внимание католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, была проблема «оккупации» территорий Грузии.

Patriarchate.ge Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй

Католикос подчеркнул богатый дипломатический опыт нынешнего президента Германии и выразил надежду, что он сумеет принять активное участие в решении этой проблемы, которая стоит перед Грузией и одновременно висит тяжелым бременем на России.

«Самая большая и болезненная проблема — это проблема территориальной целостности Грузии. 20 процентов нашей территории захвачено иностранным государством, но я хочу сказать, что эта проблема и для России является тяжелым бременем. Мы должны сделать все для решения этой проблемы. Мы считаем, что у Германии есть столько силы и авторитета, чтобы принять участие в этом процессе. По нашему мнению, военные базы должны быть выведены с этих территорий. Вы прошли такой путь на дипломатической работе, что вам не трудно будет сдвинуть эту тему с места», — заявил в беседе с президентом Германии патриарх Грузии.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером, а официальные встречи проводил 7 октября. Визит президента Германии закончится 8 октября.