Женева, Швейцария, 7 октября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призывает к «срочным действиям» для спасения мигрантов в Средиземном море, 7 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Представитель УВКБ ООН Чарли Яксли сообщил, что с начала 2019 года в Средиземном море погибли более 1000 нелегальных мигрантов. Большинство из них пытались добраться в Европу из Ливии.

«Это еще раз подчеркивает необходимость срочных действий для урегулирования ситуации» , — отметил Яксли.

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