Москва, 7 октября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы себе и председателю правительства Дмитрию Медведеву с 1 октября.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Указ называется «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации». Заработные платы президента России и председателя правительства индексируются с целью обеспечения социальных гарантий.

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Также Путин проиндексировал на 4,3% зарплаты министра обороны страны, министра внутренних дел, главы МЧС, директора Федеральной службы безопасности, главы Национальной гвардии, директора СВР, директора Федеральной службы охраны, секретаря Совета безопасности России, первого заместителя председателя правительства, председателя Центральной избирательной комиссии, уполномоченного по правам человека, а также директора Государственной фельдъегерской службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году президент понизил зарплаты себе и другим членам высшего руководства страны на 10% ввиду тяжелого экономического положения в стране. Указ продлевался вплоть до 31 декабря 2018 года.