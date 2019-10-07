Екатеринбург, 7 октября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. 12 религиозных деятелей из мусульманских объединений Свердловской области собрали подписи за строительство соборной мечети в Екатеринбурге. Об этом говорится на сайте Уральского мухтасибата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

Подписи удалось собрать на собраниях-меджлисах во временной мечети «Нур-Усман». Обращение вместе с подписями мусульмане направят губернатору региона и мэру Екатеринбурга.

В мухтасибате подчёркивают, что управление выполнило требования свердловской власти, которые были необходимы для выделения мусульманам участка в деловом центре Екатеринбурга, где представители ислама и хотят построить мечеть.

Напомним, вопрос о соборной мечети возник вновь после протестов против храма Святой Екатерины. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что мусульманам могут дать один из участков, который ранее подбирали для православного объекта.